Call of Duty : Le nouvel anti-cheat va durcir le ton avec les tricheurs

Pendant que l’on apprend que Call of Duty Vanguard signe l’un des moins bons démarrages de la série, Activision fait tout pour lutter contre les tricheurs qui envahissent le jeu, comme pour les autres opus de la série. Avec Ricochet, le nouveau système anti-triche, l’éditeur compte bien lutter plus efficacement contre ce fléau, et a annoncé dernièrement de nouvelles règles qui seront un peu moins souples.

Un ban permanent, sur tous les jeux de la série

Dans un post de blog diffusé sur le site officiel de la licence, on nous rappele que le système sera complétement déployé en décembre dans Warzone, avec des sanctions qui vont être de plus en plus sévères.

Désormais, en cas d’infractions répétées, le ban permanent ne s’appliquera pas seulement sur le jeu en question (que ce soit Vanguard, Warzone ou un autre), mais sur tous les jeux Call of Duty, c’est à dire les anciens, comme ceux qui sont encore à venir.

Le lancement de Ricochet est décrit comme étant la première étape vers des sanctions plus importantes, et on ne peut qu’espérer pour la communauté que cela amène des vrais changements à l’avenir.

Call of Duty: Vanguard est disponible dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.