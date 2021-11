Call of Duty Vanguard fait un carton en Grande-Bretagne, mais réalise un faible démarrage pour la série

Si on s’attend évidemment à ce que Call of Duty Vanguard soit l’habituel carton de cette année en compagnie de FIFA 22, Gamesindustry.biz rapporte des premiers résultats en provenance de Grande-Bretagne, qui devraient être intéressants à analyser pour Activision.

Toujours sur le toit du monde, mais en perte de vitesse

Le site rapporte que le jeu a réalisé le deuxième meilleur démarrage de l’année en Grande-Bretagne, juste derrière FIFA 22, ce qui n’est en rien surprenant jusqu’ici. Ce qui l’est un peu plus, c’est de voir que le jeu réalise pour l’instant des ventes en baisse de 40% par rapport à l’opus de l’an passé avec Call of Duty Black Ops: Cold War.

Les ventes physiques ont diminué de 26%, tandis que les ventes digitales baissent de 44%. VGC rapporte même que selon ses sources, cela serait le plus faible démarrage pour un Call of Duty depuis 14 ans.

Un début de fatigue autour de la licence ? Peut-être, même s’il y a certainement d’autres facteurs à prendre en compte. Tout d’abord, la popularité de Warzone, qui risque forcément d’atténuer d’année en année l’attrait d’un achat de jeu premium. De plus, contrairement à l’an passé, Vanguard souffre d’une compétition très forte avec Battlefield 2042, qui est très attendu.

Enfin, même si cela n’a certainement joué qu’un rôle infiniment mineur, n’oublions pas qu’Activision est en pleine tourmente depuis cet été, avec des affaires judicaires qui ont forcément impacté l’image publique de l’éditeur. De là à dire que certains ont boycotté le jeu pour cela, sans doute pas, ou pas à grande échelle, mais nul doute que cette donnée est à prendre en compte.

Call of Duty: Vanguard est disponible dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.