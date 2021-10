Call of Duty : Activision annonce un nouveau système anti-cheat sur PC

La triche est un problème constant pour la communauté Call of Duty, encore plus depuis l’explosion de Call of Duty: Warzone. Alors que Call of Duty: Vanguard prépare sa sortie, les tricheurs se sont déjà invités à la bêta de ce dernier, tandis qu’Activision (déjà bien occupé avec ses affaires devant la justice) promettait qu’un nouveau système anti-cheat allait arriver. On en sait désormais un peu plus sur ce système qui va être mis en place, et qui se nomme Ricochet.

Une protection qui fait débat

Ricochet sera un anti-cheat décrit comme étant « multi-facettes » sur PC, qui promet d’apporter de nouveaux outils pour débusquer les tricheurs et qui va surtout utiliser un pilote kernel. Cela veut dire qu’il travaille au niveau du noyau du système d’exploitation, ce qui va permettre de faciliter les enquêtes pour trouver les tricheurs. Un système similaire est notamment utilisé sur Valorant.

Il va s’en dire que ce modèle d’anti-cheat n’est pas celui qui est le plus apprécié, étant donné qu’il a directement accès à la machine des utilisateurs. Activision promet cependant que ce système ne sera présent sur le PC que lorsque l’on jouera au jeu, et qu’il se fermera lorsque le jeu est éteint. En somme, il ne visera que les activités liées au jeu, et rien d’autre.

L’équipe en charge du système prend donc son temps avant de le déployer, afin que le tout soit entièrement sécurisé et n’occasionne aucun problème. Ricochet sera déployé dans Call of Duty: Warzone lors de la mise à jour liée « Pacific », et sera intégré à Call of Duty: Vanguard dans la foulée.

Call of Duty: Vanguard sera disponible dès le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.