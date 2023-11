Call of Duty Modern Warfare III : Développement accéléré, crunch, pensé comme une extension… Les raisons derrière les critiques de cet épisode

Des changements de plans impossibles à gérer

Call of Duty Modern Warfare III sort officiellement aujourd’hui mais il est déjà la source de nombreuses critiques. Solo trop court et oubliable, optimisation catastrophique… Une rengaine que l’on semble entendre chaque année mais qui est plus forte pour cette itération. Et pour cause, le développement de cet opus semble avoir été plus compliqué que les autres.

C’est ce que révèle Jason Schreier dans un nouvel article publié sur Bloomberg, dans lequel il indique que cet épisode a été développé en un peu moins d’un an et demi, contrairement au cycle habituel de trois ans de développement pour la saga.

Modern Warfare III aurait d’abord été pensé comme une extension – ce qu’Activision a toujours réfuté – mais le report du Call of Duty qui était prévu pour 2023 a changé les plans. L’éditeur ne voulant pas avoir de trous au sein de son calendrier, l’extension se serait transformée en jeu premium. Le journaliste indique que plusieurs développeurs ont bien eu l’indication qu’ils devaient développer une extension au départ, tandis que d’autres affirment que la direction n’était jamais vraiment très claire dès le début du projet.

Un reboot qui a amené au crunch

Ce chaos et ce changement de direction en pleine course a bien entendu occasionné un crunch intense chez Sledgehammer, avec des personnes qui travaillaient jour et nuit, même le week-end. De quoi briser le moral de certains, puisque Activision leur avait pourtant assuré qu’après le crunch sur Vanguard, une telle situation ne se reproduirait pas.

Et c’était sans compter un reboot complet du mode solo, qui a eu lieu à l’été 2022. Initialement, l’histoire devait prendre place au Mexique, avec l’idée d’avoir une histoire dans le monde de Modern Warfare qui serait à plus petite échelle. Ce qui a ensuite été transformé en une suite directe de Modern Warfare II. Ce qui n’a laissé à l’équipe que 16 mois pour développer ce solo, de quoi expliquer les critiques à son sujet.

Maintenant qu’Activision a été absorbé par Microsoft, on ne peut qu’espérer que ce genre de situation ne se produise plus à l’avenir, si les bonnes leçons sont tirées.

Call of Duty: Modern Warfare III est disponible sur PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.