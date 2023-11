Prévu pour le 10 novembre prochain sur tous les supports, Call of Duty: Modern Warfare III vient se placer à bon port sous les sapins pour les fêtes de fin d’année. Alors qu’il était prévu en tant que DLC à Modern Warfare 2, ce nouvel opus vient se hisser comme étant un épisode à part entière au prix fort. Si à l’heure où nous écrivons ces lignes seule la campagne solo est disponible, le soft, rien que dans cette partie là, nous a fait ressentir ce côté extension de l’opus précédent. Même si du côté narration on reste dans le haut du panier.

Condition d’aperçu : Nous avons joué et terminé la campagne de ce Modern Warfare 3 en difficulté commando en moins de 5h à partir d’une version PS5 envoyée par l’éditeur.

Un scénario toujours épique mais trop court

Call of Duty: Modern Warfare 3 est la suite directe des deux précédents Modern Warfare, et marque le retour d’un des personnages les plus emblématiques de Call of Duty, et notamment de la saga des Modern Warfare de Infinity Ward.

En effet, Vladimir Makarov, l’antagoniste russe le plus populaire de la licence Call of Duty est de retour pour jouer des mauvais tours à la Task Force 141 du Captain Price, et a pour objectif de mettre le monde à feu et à sang comme sa version alternative de 2008.

Makarov était déjà bien menaçant en 2008 sur Modern Warfare 2, et nous devons à nouveau faire face à une réelle menace russe très rusée, manipulatrice, stratège et charismatique. Vladimir est bel et bien un réel antagoniste, bien écrit, qui mettra à rude épreuve Price, Ghost, Soap et Gaz, ainsi que le monde entier.

La campagne se compose de quatorze missions et se termine environ en quatre/cinq heures de jeu, une durée de vie plus basse que la moyenne d’une campagne de Call of Duty. De plus, bien qu’épique, on reste sur notre fin car le jeu s’arrête brutalement avec un climax moins spectaculaire que MW2. Mais au vu des événements finaux, on a juste hâte de voir la suite avec un potentiel, Modern Warfare 4. En tout cas, la Task force 141 n’a pas dit son dernier mot.

Cependant, nous avons peur que l’histoire traîne en longueur dans Modern Warfare 4 et nous nous demandons s’il n’était pas plus judicieux de rajouter deux/trois missions supplémentaires pour arriver à la potentielle finalité que nous aurons dans le prochain Modern Warfare. Car oui, au vu de la fin de ce Modern Warfare 3 il est clair qu’un quatrième opus est dans les cartons d’Activision.

Warzone s’incruste dans nos campagnes

L’une des principales nouveautés de cet opus est l’arrivée de missions qui reprennent plusieurs éléments de Warzone, comme les caisses à ouvrir, les plaques d’armures à récupérer, ou encore les largages permettant de changer d’arsenal, le tout dans des zones ouvertes.

Cependant, hormis deux missions, il est vrai que ces fameuses « zones ouvertes » cassent le rythme de la campagne qui n’est déjà pas très longue. Elles enlèvent le côté cinématographique des campagnes de Call of Duty, pour laisser place à des passages avec le style Warzone qui n’étaient pas forcément nécessaires, et malheureusement les seules missions vraiment intéressantes sont expéditives, se terminant en une dizaine de minutes.

Ensuite, nous avons des séquences d’infiltration tout à fait classiques, mais qui exploitent correctement nos fameuses missions ouvertes, permettant ainsi d’avoir différentes approches pour aller à notre objectifs. Nous avons trouvé cela plutôt bien amené dans la jouabilité du soft.

Par exemple, lors d’une mission d’infiltration sur une île paradisiaque, on avait le choix entre y aller façon bourrin en tuant tout le monde, où chercher une autre approche plus discrète en explorant les environs. Cette deuxième option nous a récompensé d’une petite escapade sympathique dans une grotte, avant d’arriver en haut d’une falaise et trouver un magnifique fusil de sniper pour finir la mission de la manière la plus cinématographique possible.

Pour les fans du premier Modern Warfare 2, nous avons le droit à une mission qui ressemble à l’emblématique “No Russian” et qui est tout autant dramatique avec un évènement similaire mais exploité d’une autre manière. Nous vous laissons le triste plaisir de découvrir ce passage.

Une expérience toujours au top du top

Concernant les graphismes, ils sont dans la droite lignée de l’opus précédent. Il n’y a pas de changement à proprement parler mais ils restent toujours convaincants, avec de jolis effets de lumières. De plus, la technique est une nouvelle fois davantage mise en avant lors des cinématiques où les animations des personnages sont encore une fois bluffantes et très cinématographiques.

Mais parfois peut-être trop, dans le sens où on ressent davantage le changement entre gameplay et cinématique. En tout cas, en ce qui touche à l’optimisation du titre, de notre côté nous n’avons eu aucune chute de framerate ou de crash, ce qui change des dernières sorties jeux vidéo.

Enfin, le feeling des armes manette en main est toujours aussi bon et plaisant, et c’est encore une fois renforcé grâce à la Dualsense et notamment ses gâchettes adaptatives, surtout avec des armes lourdes comme un bon petit sniper. Il faudra voir maintenant ce que tout cela donne dans le multijoueur.

Pour rappel Call of Duty: Modern Warfare III sort ce vendredi 10 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et PC. Vous pourrez bientôt retrouver notre test complet sur le soft.