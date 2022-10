Call of Duty: Modern Warfare 2 devrait aussi vous demander votre numéro de téléphone

Il semblerait qu’Activision n’apprenne pas des erreurs de Blizzard. Le lancement d’Overwatch 2 a été particulièrement chaotique et l’authentification par SMS n’est pas étrangère à cela, même si d’autres problèmes bien plus majeurs se sont faits ressentir. Face aux soucis engendrés par cette protection, qui nécessitait d’entrer un numéro de téléphone pour pouvoir s’identifier de manière plus sécurisé, Blizzard a revu sa politique et a limité la pratique aux nouveaux joueurs seulement, ce qui n’a pas forcément calmé la grogne de la communauté. Une grogne qui risque de s’étendre à la communauté de Call of Duty: Modern Warfare 2.

Bobby Kotick veut vraiment, mais alors vraiment votre numéro

En se rendant sur le site Battle.net, sur la page qui décrit ce système d’authentification, on peut y voir la mention suivante juste après le titre « Numéro de téléphone requis pour accéder à certains jeux » :

« Call of Duty: Modern Warfare II, les nouveaux comptes Overwatch 2, et les nouveaux comptes Call of Duty: Modern Warfare nécessitent un numéro de téléphone. »

Vous l’aurez deviné, il est probable que le prochain épisode de la série Call of Duty vous demande votre numéro de téléphone pour pouvoir vous identifier in-game. On ne sait pas encore si cela sera uniquement nécessaire sur PC, mais cette pratique devrait tout de même faire grincer quelques dents, surtout si cela cause des problème au lancement.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.