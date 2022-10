Overwatch 2 : Blizzard change ses règles concernant l’authentification par SMS

Le lancement d’Overwatch 2 n’a pas vraiment été couronné de succès, la faute à des serveurs qui se sont vite retrouvés débordés, mais aussi à cause de multiples attaques DDoS qui sont venues frapper Blizzard au pire moment possible. Hier soir, on a pu retrouver un peu de stabilité dans tout cela et une partie de la communauté a pu enfin découvrir ce deuxième épisode tant attendu. Tout n’est pas réglé pour autant, puisque Blizzard est maintenant sous le feu des critiques concernant son système d’authentification par SMS, qu’il va changer dans les prochaines heures.

Un système désormais réservé avant tout aux petits nouveaux

Avant le lancement du jeu, Blizzard avait choisi d’introduire une protection par SMS afin de mieux protéger les comptes des utilisateurs, mais aussi contrer l’arrivée de personnes malveillantes qui pourraient créer plusieurs comptes.

La mise en place de ce système n’a clairement pas fait l’unanimité, ce qui a poussé Blizzard à revoir sa politique en changeant quelque peu les règles :

« Nous avons conçu Overwatch 2 comme un jeu service, ce qui nous permet de répondre aux divers commentaires des joueurs. Nous avons pris la décision de supprimer les demandes de numéro de téléphone pour la majorité des joueurs Overwatch existants. Tout joueur Overwatch avec un compte Battle.net connecté, ce qui comprend tous les joueurs qui ont joué depuis le 9 juin 2021, n’aura pas à fournir de numéro de téléphone pour jouer. Nous travaillons pour apporter ce changement et nous nous attendons à ce qu’il soit mis en ligne le vendredi 7 octobre. Nous informerons les joueurs une fois qu’il sera en vigueur. »

Les nouveaux comptes devront donc toujours passer par ce système de SMS, mais une partie des vétérans n’aura plus à se soucier de ce système. Blizzard indique par ailleurs être toujours en train de corriger les problèmes de serveurs pour que cette situation soit réglée rapidement.

Overwatch 2 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch.