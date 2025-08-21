Bye Sweet Carole : Le jeu d’horreur inspiré des dessins animés Disney sortira en octobre

Si Disney se laissait aller à l’horreur

Un peu à la manière d’Alice dans Alice au Pays des Merveilles, la jeune Lana Benton tombera, elle aussi, dans un monde inconnu, celui de Corolla. Elle y suivra les traces de Carole Simmons, une autre jeune fille qui s’est échappée d’un orphelinat désormais infesté par des créatures cauchemardesques. Aidé par quelques personnages dans ce monde peu accueillant, Lana pourra aussi se transformer en lapin pour échapper à ses détracteurs tout en accomplissant quelques puzzles pour libérer la voie.

On en voit un peu plus dans la nouvelle bande-annonce relayée aujourd’hui par IGN, qui nous apprend la date de sortie de ce jeu d’aventure horrifique assez hypnotisant et prometteur.

Bye Sweet Carole est donc maintenant prévu quelques semaines avant Halloween, le 9 octobre prochain. Le jeu sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Et puisqu’il est édité par Maximum Entertainment, il aura aussi droit à une version physique sur PS5 et Switch, déjà en précommande.