Test Bye Sweet Carole – Un hommage aux classiques de l’animation… et c’est tout

6.5

Jaquette de Bye Sweet Carole
Bye Sweet Carole
Date de sortie : 09/10/2025

  • Direction artistique soignée
  • Un bon mélange entre modernité et traditionnel
  • Une recherche dans le chara-design des personnages
  • Des transformations renouvelant un peu le gameplay
  • Une histoire au rythme lent
  • Un gameplay manquant de finition
  • Difficile d'enchaîner les chapitres
  • Des monstres qui font uniquement acte de présence
  • Des décors lisses par moment
Bye Sweet Carole est une expérience marquante par son aspect visuel et sa direction artistique entièrement dessinée à la main, mais elle s’accompagne de séquences de gameplay très peu intuitives. Notamment les phases de plateformes, où la caméra se positionne de manière à ce que son angle cache la vision sur la zone d’atterrissage. Son histoire peine à démarrer et à se renouveler, avec des chapitres d’une certaine lourdeur jusqu’à freiner notre envie de les enchainer.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

