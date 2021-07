Bright Memory Infinite nous montre de l’action frénétique dans son dernier trailer

Bright Memory Infinite commence à se faire moins discret ces derniers temps, avec notamment un récent trailer qui a été diffusé lors du Play For All 2021 il y a quelques semaines. Le titre de FYQD-Studio refait à nouveau parler de lui aujourd’hui à l’occasion de la Game Charging Night 2021 avec la diffusion d’un tout nouveau trailer.

Pas le temps de cligner des yeux ici

Cette vidéo nous montre une nouvelle fois que le jeu aura droit à des séquences d’action survoltées, et on peut ici brièvement apercevoir un combat contre un boss titanesque.

Le mélange des univers semble toujours aussi bien fonctionner, et l’on a hâte de voir le résultat en main. Rappelons que les possesseurs de la version de Bright Memory pourront recevoir une upgrade gratuite pour jouer à Bright Memory Infinite.

Bright Memory Infinite devrait sortir sur PC et Xbox Series dans le courant de l’année 2021, et plus tard sur PlayStation 5.