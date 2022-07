Bright Memory Infinite : Le FPS arrivera le 21 juillet sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

Disponible depuis fin 2021 sur PC, Bright Memory Infinite a refait surface lors du dernier Future Games Show afin d’annoncer sa sortie imminente sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Bonne nouvelle, ceux et celles n’ayant pas encore pu poser les mains sur le FPS de FYQD-Studio vont pouvoir le faire très prochainement puisqu’il sera disponible le 21 juillet.

Une version Switch qui tournera nativement sur la console

Pour rappel, le titre sera jouable dans deux configurations graphiques différentes sur les plateformes next-gen de Sony et de Microsoft : une prenant en charge le ray-tracing tout en maintenant un framerate à 60 fps et l’autre affichant des performances pouvant aller jusqu’à 120 fps. De plus, sur PlayStation 5, les joueurs et les joueuses pourront profiter de l’exploitation des gâchettes adaptatives de la DualSense.

Quant à la version Switch, l’éditeur Playism a reconfirmé via Gematsu qu’elle tournera nativement sur la console de Nintendo. Autrement dit, pas de version cloud à l’horizon sans compter qu’elle devrait embarquer des fonctionnalités comme les commandes gyroscopiques, l’anti-aliasing et du multi-sampling. Sachant que le jeu est une véritable petite vitrine technologique, on est très curieux de voir ce que va donner le rendu final dessus. Réponse dans deux semaines.