Bright Memory Infinite sortira bientôt sur PS5, Xbox Series et Switch

Sorti en fin d’année dernière sur PC, Bright Memory Infinite est un projet initialement lancé par un seul développeur : le créateur a d’abord travaillé sur Bright Memory avant de s’entourer d’une équipe pour proposer un titre plus complet, estampillé Infinite. Une véritable prouesse à la vue des visuels proposés et de la nervosité du gameplay, qui avait tout de même quelques défauts. On attendait ses versions consoles, voici qu’on en sait un peu plus.

Oui, même sur Switch

Le studio a profité du Future Games Show pour dévoiler une nouvelle bande-annonce : rien de bien nouveau dans les images, si ce n’est une compilation de plusieurs séquences bien énergiques, mais l’on apprend cependant une grande nouvelle : Bright Memory Infinite arrivera sur Xbox Series, comme prévu, mais également sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Ce portage console s’accompagne des nouveautés déployées en 2022 sur PC, avec les différents modes graphiques (allant jusqu’à 120 fps ou avec le combo ray-tracing 60 fps). La version Xbox proposera de nouveaux skins exclusifs, tandis que la version PS5 aura droit à une optimisation de la DualSense. Pour la mouture Switch, on pourra y jouer avec les commandes gyroscopiques, mais aussi de l’anti-aliasing et du multi-sampling.

On ignore encore comment le titre tournera sur Switch sans passer par la case du cloud, mais il faudra attendre encore un peu avant de voir le résultat. Pas encore de date de sortie pour l’arrivée sur consoles, mais on nous promet une arrivée « prochainement ».