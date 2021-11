Bright Memory Infinite : Un FPS qui claque ? Test en vidéo

Il avait fait sensation lors de la première présentation dédiée aux jeux à venir sur Xbox Series : Bright Memory Infinite est maintenant disponible sur PC et était forcément très attendu par les amateurs de FPS. Si le constat est plus que positif pour le gameplay, le titre a cependant quelques lacunes, notamment au niveau de son scénario et de sa durée de vie. Si vous voulez savoir s’il faut craquer dessus, on vous dit tout dans ce test en vidéo.

Bright Memory Infinite est maintenant disponible sur PC et arrivera plus tard sur les consoles Xbox One et Xbox Series X|S.