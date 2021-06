Bright Memory Infinite présente un nouveau trailer de gameplay

Annoncé lors d’une présentation dédiée aux jeux à venir sur Xbox Series, Bright Memory Infinite est resté relativement discret depuis. Hormis l’arrivée de sa préquelle expérimentale, on aurait aimé de nouvelles images pendant cet E3. Finalement, le titre de FYQD-Studio aura attendu la dernière minute pour refaire surface.

Quelques séquences à découvrir

Il fallait attendre le Play For All 2021 de nos confrères de chez GameSpot pour revoir des images du titre. Bright Memory Infinite a donc diffusé une nouvelle bande-annonce de gameplay en exclusivité chez le média anglais, l’occasion de revoir ce projet next-gen qui a de quoi impressionner : il faut dire qu’il était initialement développé par une seule personne.

Rien de bien nouveau dans les mécaniques, cette vidéo nous laisse tout de même entrevoir un nouveau combat de boss, toujours sous fond d’enchaînements rapides. C’est dynamique, c’est rempli d’action et c’est la promesse faite par ce Bright Memory Infinite, toujours prévu sur PC et Xbox Series en 2021 et plus tard sur PlayStation 5.