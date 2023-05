Bon plan : Le très bon casque SteelSeries Arctis 7+ passe sous la barre des 100 € pour les French Days

Aperçu After Us – Redonner la vie n’est pas chose aisée

Aperçu After Us – Redonner la vie n’est pas chose aisée

Double Dragon : La licence culte revient avec Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

Double Dragon : La licence culte revient avec Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

Planet of Lana : Le jeu d’aventure se dote enfin d’une date de sortie et arrivera dans quelques jours

Planet of Lana : Le jeu d’aventure se dote enfin d’une date de sortie et arrivera dans quelques jours

Marvel’s Midnight Suns : Une vidéo pour Storm, les versions PS4 et Xbox One arrivent, mais la version Switch est annulée

Marvel’s Midnight Suns : Une vidéo pour Storm, les versions PS4 et Xbox One arrivent, mais la version Switch est annulée

Forspoken illustre son DLC In Tanta We Trust avec une première bande-annonce de gameplay

Forspoken illustre son DLC In Tanta We Trust avec une première bande-annonce de gameplay