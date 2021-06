BloodRayne Betrayal: Fresh Bites annoncé sur PC et consoles

Si vous aviez loupé la conférence de Limited Run Games hier, sachez qu’un certain BloodRayne Betrayal: Fresh Bites a été annoncé avec un premier trailer.

Un jeu remastérisé qui sera aussi disponible en version physique

Initialement sorti en 2011 et sous ses faux airs de Bloodstained: Ritual of the Night, BloodRayne Betrayal: Fresh Bites déboulera bientôt dans une version remastérisée comme nous le montre ce trailer. Le jeu d’action et de plateformes en 2D doté d’une esthétique cartoon un peu grossière et qui n’a pas forcément plus à tout le monde à l’époque, s’offrira dans un premier temps des graphismes affinés, des bugs corrigés, mais aussi une résolution bien meilleure.

Du côté des autres retouches, le titre développé par WayForward aura à son actif de nouveaux doublages et de nouvelles options de difficulté, histoire de personnaliser l’expérience de jeu. Egalement, sachez que le soft aura des versions physiques produites par Limited Run Games sur PS4, PS5 et Switch. Pour rappel, BloodRayne Betrayal: Fresh Bites vous permettra d’incarner Rayne dans une ultime mission d’éliminer son propre père, Kagan.

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites n’a pas encore de date de sortie, mais sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.