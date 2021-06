BloodRayne Betrayal: Fresh Bites

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites est la version remastérisée de BloodRayne Betrayal sorti originellement en 2011. Jeu d'action et de plateforme, celui-ci nous raconte la mission de Rayne qui consiste à trouver et éliminer son père, Kagan. Cette nouvelle édition embarque des graphismes modernisés, une résolution améliorée et des bugs corrigés. On note aussi de nouvelles options de difficulté et des doublages inédits.