Blood Bowl 3 présente les Renégats du Chaos et l’Alliance du Vieux Monde dans un nouveau trailer

En plus d’avoir mis en avant plusieurs titres Warhammer 40.000 dont Inquisitor – Martyr, Boltgun, Darktide, Space Marine 2 ou encore Rogue Trader, le Warhammer Skulls Festival organisé hier a permis à Blood Bowl 3 de refaire surface après de longs mois de silence radio. Pour l’occasion, le jeu de sport et de stratégie de Cyanide Studio et Nacon a dévoilé du gameplay présentant les nouvelles équipes des Renégats du Chaos et de l’Alliance du Vieux Monde.

Une bêta disponible dès maintenant sur PC

Comme l’explique Gautier Brésard, le producteur du titre, ces deux franchises inédites auront notamment la particularité d’être constituées de plusieurs joueurs appartenant d’habitude à d’autres équipes. Autrement dit, il faudra être capable de trouver le bon équilibre dans votre façon de jouer afin d’associer correctement les atouts des différentes races entre elles tout en prenant bien en compte leurs défauts.

Pour le moment, Blood Bowl 3 est toujours attendu cette année sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Si vous souhaitez découvrir le jeu en avance, vous pouvez tenter de dénicher une clé d’accès à la bêta, qui est disponible dès maintenant et jusqu’au 12 juin prochain sur PC uniquement, en vous enregistrant sur le site officiel de la licence.