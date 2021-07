Blood Bowl 3 repoussé à 2022 et dévoile un trailer dédié à sa campagne

La Nacon Connect 2021 a eu lieu il y a peu et a permis de faire le point sur de nombreux titres Nacon à venir, notamment pour 2022, mais on a également eu des nouvelles des jeux prévus pour la rentrée. Ou presque. C’était notamment le cas de Blood Bowl 3, qui a présenté un nouveau trailer décalé qui s’attarde sur la présentation du mode Campagne et qui arrivera d’abord en accès anticipé.

Toujours aussi décalé

Cette vidéo met donc en avant les différentes équipes à abattre avec un ton toujours décalé. L’humour de la franchise semble toujours présent, en atteste l’introduction et la simili-publicité présente dans la bande-annonce. Le jeu de plateau nous fait aussi savoir qu’il est repoussé de quelques mois mais pas de panique, les joueurs PC pourront mettre la main dans pas si longtemps.

Blood Bowl 3 sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch en février 2022, et aura droit à un accès anticipé sur PC dès septembre 2021. Si vous souhaitez en savoir plus, sachez que l’on a pu poser quelques questions aux développeurs via une interview il y peu.