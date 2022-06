Owlcat Games (Pathfinder) annonce Warhammer 40,000: Rogue Trader

Quelques annonces de jeux Warhammer sont tombées et parmi elles, on retrouve un certain Warhammer 40,000: Rogue Trader développé par Owlcat Games. Si vous êtes amateurs de bons C-RPG sur PC et consoles, tout en étant fan de la franchise Warhammer 40,000, vous pouvez déjà vous réjouir de cette nouvelle.

Une première pour cet univers Warhammer 40,000

Annoncé lors du Warhammer Skulls Showcase, Warhammer 40,000: Rogue Trader est un C-RPG développé par le studio Owlcat Games. On peut dire qu’ils maitrisent grandement le genre puisqu’ils sont connus pour leurs deux productions sur la licence de jeu de rôle Pathfinder avec Pathfinder: Kingmaker et Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Il s’agit du premier RPG de la franchise qui proposera des combats au tour par tour. On vous renvoie au trailer ci-dessous pour observer quelques séquences de gameplay.

En tant que Rogue Trader (libre-marchand), vous devrez explorer la vaste et dangereuse étendue de Koronus. Il s’agit d’une région dangereuse et inexplorée située aux abords de l’Imperium de l’Homme. Pour y faire face, vous disposerez d’un équipage composé de fidèles compagnons avec notamment, un Space Marine, une mercurial Ranger d’Aeldari ou encore une Soeur de Bataille.

Nous sommes vraiment ravis d’ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire d’Owlcat Games. Travailler sur un univers aussi remarquable que celui de Warhammer 40 000 est un grand honneur mais aussi une responsabilité et un défi pour notre équipe. L’obscurité sinistre du 41ème millénaire est un lieu rude où règne le mal, les sacrifices, les menaces et d’innombrables défis. Cet univers s’intègre parfaitement dans un jeu de rôle qui offre au joueur une grande liberté de choix« , a déclaré Oleg Shpilchevsky, directeur d’Owlcat Games.

« Nous nous efforçons d’apporter au jeu tout ce que les fans du genre cRPG aiment et attendent : des décisions cruciales, des histoires non linéaires, un casting de compagnons fort et diversifié ainsi que des systèmes de jeu addictifs et complexes à maîtriser. »

Warhammer 40,000: Rogue Trader sortira sur PC et consoles à une date encore inconnue. Si vous le souhaitez, il est possible de soutenir le jeu en optant pour un pack fondateur vous donnant accès à une copie du jeu et de sa bêta avant la sortie officielle afin de participer à son développement via vos retours.