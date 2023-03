Test Blood Bowl 3 – Un démarrage compliqué pour le nouveau Cyanide

Après moult reports, Blood Bowl 3 arrive enfin sur les plateformes. Un démarrage qui ne s’est tout de même pas fait sans peine. Mais que propose réellement le titre de Cyanide Studio ? Blood Bowl, c’est cette adaptation du jeu de plateau de Games Workshop proposant leur vision du football américain à la sauce Warhammer. Huit ans après le deuxième épisode, que nous proposent Cyanide et Nacon ? Nous allons tenter de répondre ici à cette question, même si la sortie du jeu a quelque peu brouillé les pistes surtout concernant l’avenir de ce Blood Bowl 3.

Conditions de test : Nous avons eu l’occasion de jouer une bonne vingtaine d’heures à Blood Bowl 3. Nous avons principalement tourné nos heures de test autour du mode campagne que nous avons réalisé dans son intégralité. Nous avons fait quelques parties également en versus local et lancé nos premières parties en pré-saison. L’ensemble a été effectué sur PC.

Des débuts difficiles

Les premiers pas avec le jeu ont été très compliqués. Et ce n’est au final pas tant la faute du jeu en lui-même, que de la façon dont l’ensemble a été géré. Des crash de serveurs inopinés, des bugs divers et variés. Il a été très difficile de se lancer et d’enchaîner plus de 2 parties pendant nos premiers jours de test, correspondant aux premiers jours pour les personnes ayant précommandé l’édition plus chère du jeu offrant en bonus la possibilité de jouer en avance au titre. Autant dire que ça ne devait pas être joyeux pour les personnes ayant payé pour jouer en avance. Et on ne parle pas non plus des matchs qui n’ont pas été comptabilisés, ou de certains plantages plus gros ingame.

Blood Bowl 3 est de plus jouable uniquement (ou presque) en ligne. Nous disons presque car il est possible de jouer au titre hors ligne et d’accéder aux modes campagne et match simple, sauf que les sauvegardes en ligne et hors ligne ne sont pas les mêmes. Dans le cas d’une maintenance de serveur, il faudra recommencer de 0 votre progression et vos équipes.

Même constat entre les modes solo et multijoueur. Vous avez fait la campagne avec une ou plusieurs équipes, vous les avez fait monter de niveau ? Et bien c’est dommage mais si vous voulez ensuite faire de la compétition en ligne, il faudra obligatoirement le faire avec une équipe vierge de tout match. Cela fait tout de suite perdre un peu en intérêt de faire monter une équipe unique dans le mode campagne.

C’est moi le meilleur receveur de la ligue !

Blood Bowl 3 vous permet, comme ses prédécesseurs, de créer votre équipe et de vous lancer dans la compétition afin de devenir le champion de ce sport aussi amusant que violent.

La création d’équipe, si elle est un passage obligatoire pour jouer n’importe quel mode, est l’un des moments les plus plaisants du jeu. Après avoir choisi sa race parmi la douzaine actuellement disponibles, vous aurez l’occasion de pouvoir soit effectuer vous-même la conception de votre équipe de A à Z, soit laisser le jeu vous faire une composition de base fonctionnelle.

Une fois cette séquence effectuée, vous aurez par la suite – lorsque vous aurez les finances – le loisir d’investir dans d’autres joueurs, dans des relances de dés, ou encore des cheerleaders. Bien entendu, vous aurez la possibilité de personnaliser votre équipe avec motifs, écussons et couleurs. Petit point agréable à notifier, le nom des coloris correspondent aux noms des peintures de Game Workshop.

Si vous souhaitez d’autres éléments de personnalisation, il faudra passer… par la boutique utilisant de la monnaie virtuelle payante. Youpi… Oui, ce ne sont que des éléments cosmétiques et donc oui, cela reste totalement optionnel, mais qu’un jeu payant propose encore aujourd’hui un tel fonctionnement est de plus en plus dur à accepter. D’autant plus quand le jeu, dans son mode campagne, ne donne au final pas tant de récompenses que cela lorsque vous gagnez un match. Et un battle pass arrivera avec la saison 1 en mai. Le bingo du jeu service est rempli sauf que celui-ci est payant et son démarrage ne donne pas confiance.

Ah, dommage… Double 1, tu es mort

Un match de Blood Bowl se divise en 2 mi-temps de 8 manches, dans lesquelles vous pourrez bouger vos joueurs, effectuer des tacles, tenter de récupérer le ballon ou bien faire une passe, le tout avec pour objectif de marquer un touchdown.

Le principe de base, et les grandes lignes de jeu, n’ont franchement pas bougé depuis le premier épisode de la série. Blood Bowl 3 a été d’ailleurs conçu avec un plus grand suivi du côté de Games Workshop, permettant ainsi au jeu d’être à jour au niveau des règles de Blood Bowl, se calquant ainsi sur la toute dernière version récemment sortie.

C’est ainsi, par exemple, qu’arrive une nouvelle statistique sur la fiche de personnage, correspondant à la capacité de faire des passes à chacun de nos joueurs. Bien entendu, chaque action que vous effectuerez correspondra ainsi à une statistique et à un lancé de dé. L’aléatoire reste toujours aussi présent dans le jeu, mais c’est ce qui fait également tout son sel.

Et même si de nombreux soucis ingame sont à corriger, notamment sur des bugs que ce soit de réaction de l’IA en solo, ou bien de temps de réponse de d’action contextuelle, voire de lisibilité sur certaines phases de jeu, eh bien Blood Bowl 3 reste un jeu au final assez amusant. Il est très grisant d’enchaîner un très bon tour, où l’on a réussi à blesser deux joueurs adverses, avant d’avancer de 20 cases vers le but.

Le jeu a également ce petit truc qui fait que l’on a toujours des parties en tête que l’on racontera à nos potes. La fois où nous avons fait une de ses parties, orcs contre humains, et où les orcs ont totalement éliminé l’ensemble de l’équipe au bout de 7 rounds pour gagner au final 4-0.

Vous reprendrez bien un peu de sang de gobelin

Nous vous parlions précédemment du mode campagne, constituant le plus gros du contenu solo du titre. Vous aurez l’occasion après un premier tutoriel d’enchaîner avec 5 petites campagnes de 3 matchs afin de débloquer un sponsor, qui sera utilisable sur la suite du mode campagne. Chaque sponsor est d’ailleurs rythmé de 2 cinématiques prenant la forme de spots publicitaires, très amusants et efficaces.

Passé le mode campagne, qui vous occupera quelques heures et qui constitue en vérité une bonne introduction au jeu, il ne vous restera plus qu’à vous lancer en ligne, dans des ligues créées par des personnes ou par le ladder officiel de Cyanide Studio. Et là, on va essayer de s’y retrouver.

À l’heure où nous écrivons ce test, le jeu venant de sortir, nous sommes actuellement dans ce qui est appelé la pré-saison. Trois phases de pré-saison sont proposées jusqu’au mois de mai, avant le début de la véritable première saison compétitive. Si l’idée en elle-même est plutôt intéressante, permettant aux joueurs de prendre le temps de se faire la main sur le titre, le manque de communication autour du fonctionnement réel du multijoueur compétitif fait que l’on a du mal à comprendre réellement comment le jeu compte évoluer. Et ce n’est pas sans poser la réelle question : y aura-t-il encore des joueurs dans 3 mois ?