Warhammer 40.000 : Space Marine 2 fait à nouveau parler de lui dans un journal des développeurs

Warhammer 40.000: Space Marine 2, annoncé en grand pompe lors des Game Awards de l’année passée, a profité de l’édition 2022 du Warhammer Skulls Festival pour s’illustrer dans une nouvelle vidéo.

Warhammer 40.000: Space Marine 2, un jeu très attendu par la communauté

La suite du premier volet s’est donc remontré, mais seulement via un simple journal des développeurs. Concrètement, ce dernier nous fait part de l’excitation des développeurs de travailler sur une telle licence gargantuesque, mais aussi leur vision concernant ce second opus de Warhammer 40.000: Space Marine.

On sent en tout cas incontestablement la volonté de Saber Interactive de respecter à la lettre l’univers tentaculaire de Warhammer. Et il y a de quoi être confiant, les développeurs ayant quand même récemment sorti un certain Evil Dead: The Game, qui s’est révélé pour le moins sympathique tout en respectant le matériau de base. Au-delà de ça, il n’y a rien d’autre à se mettre sous la dent, et il faudra encore attendre un bon bout de temps avant de voir enfin du gameplay pour Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Pour rappel, le soft n’a toujours pas de date de sortie, mais déboulera cependant sur PC, PS5 et Xbox Series.