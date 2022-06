Warhammer 40.000 : Inquisitor – Martyr déboule bientôt sur PS5 et Xbox Series X|S

Déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One, le sympathique Warhammer 40.000 : Inquisitor – Martyr annonce sa sortie prochaine sur PS5 et Xbox Series X|S dans un nouveau trailer.

Sortie cette année pour les versions PS5 et Xbox Series X|S

Cette nouvelle vidéo assez courte nous montre ainsi les nombreuses améliorations dont fera l’objet le titre de NeocoreGames. En somme, voici ce que proposera Warhammer 40.000 : Inquisitor – Martyr en matière d’améliorations et de features :

Support de la 4k native

Une plus grande résolution sur les textures

Des ombres améliorées

Une physique améliorée

Le multijoueur cross-gen

Les fonctionnalités de la DualSense

Concrètement, ce sont finalement des fonctionnalités et améliorations auxquelles nous pouvions nous attendre sans trop de surprise. Au-delà de ça, notez que la nouvelle classe jouable annoncé l’année passée arrivera également sur PS5 et Xbox Series X|S, et que la nouvelle classe Sister of Battle proposera de nouveaux types d’objets, et de mécaniques de classe sur ces deux moutures.

C’est clairement tout ce qu’il y a à savoir sur cette version next-gen de Warhammer 40.000 : Inquisitor – Martyr, qui verra donc le jour cette année, sans plus de précisions pour le moment. Notre test du jeu est d’ailleurs disponible, si vous désirez y jeter un œil.