Blood Bowl 3 sortira le 23 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

Annoncé pour la première fois pendant la BigBen Week 2019, Blood Bowl 3 a connu pas mal de déboires au cours de son développement avec plusieurs reports à son actif ainsi qu’un accès anticipé qui n’a finalement jamais été lancé. Rassurez-vous, le titre semble enfin voir la lumière au bout du tunnel puisque Cyanide Studio et Nacon ont officialisé hier qu’il sortira le 23 février 2023 sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

La fin du chemin de croix ?

Comme expliqué par les développeurs sur Steam : « La route a été longue. Le jeu a été reporté, nous avons eu plusieurs bêtas pour recueillir vos retours, puis nous avons repoussé le jeu à nouveau pour les prendre en compte et apporter quelques améliorations que nous espérons que vous apprécierez, et nous y voilà ! […] C’est une bonne chose que nous ayons encore 3 mois pour vous surprendre avec des nouvelles passionnantes sur Blood Bowl 3 avant qu’il n’arrive enfin entre vos mains ! »

En attendant d’en apprendre davantage, rappelons que Blood Bowl 3 devrait notamment intégrer au lancement sur PC et consoles un total de 12 factions jouables, une campagne solo ouverte à toutes les races, des options de personnalisation inédites et un mode compétitif amélioré. Vivement la sortie !