Blood Bowl 3 repousse le lancement de son accès anticipé sur PC

L’été dernier, Blood Bowl 3 a profité de la Nacon Connect 2021 pour décaler sa fenêtre de sortie à 2022 ainsi qu’annoncer l’arrivée d’un accès anticipé sur PC pour ce mois-ci. Malheureusement, septembre touche bientôt à sa fin sans aucune nouvelle des développeurs de Cyanide… du moins jusqu’à hier après-midi. Sans surprise, le studio français a officialisé le report du lancement de l’early access à une date indéterminée.

Hi everyone,

We've been quiet for a while, but not inactive.

It's been long overdue. It's time to give you an update on Blood Bowl 3. pic.twitter.com/fs0MWzi96a

— Blood Bowl The Video Game (@BloodBowl_Game) September 22, 2021