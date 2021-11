Black Friday Week : Les cartes microSD idéales pour la Switch en promotion

Cette semaine, c’est la Black Friday Week, ce qui veut dire que l’on peut avoir accès à des tas d’offres en avance sur le Black Friday, qui n’aura lieu que vendredi prochain. Parmi les objets les plus prisés, on retrouve les cartes SD et microSD, qui bénéficient souvent de réductions, comme c’est le cas aujourd’hui.

Où trouver des cartes microSD le moins cher pour la Switch ?

Les cartes microSD sont notamment recherchées pour agrandir le stockage de la Nintendo Switch, qui en manque cruellement. Etant donné que la console oscille entre 32 Go et 64 Go de mémoire interne (dans le cas de la Switch OLED), on arrive vite au bout de ses capacités en installant quelques jeux, et le choix d’une carte microSD s’impose.

Amazon profite de la Black Friday Week pour faire quelques promotions intéressantes sur les microSD, qui sont compatibles sur la Nintendo Switch :

Pour retrouver toutes les meilleures offres de la Black Friday Week, n’hésitez pas à consulter notre article complet. Vous pouvez aussi consulter notre guide qui vous aidera à choisir la meilleure carte microSD pour votre Switch.