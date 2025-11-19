À peine sorti, le set Game Boy LEGO a déjà droit à une promotion à ne pas manquer

Où trouver la Game Boy LEGO au meilleur prix ?

Pour rappel, cette Game Boy en LEGO n’est là que pour habiller votre étagère avec un soupçon de nostalgie, et ne fonctionne évidemment pas comme une vraie console (ce qui vous fera déjà économiser le budget piles).

Ce puzzle de 421 pièces permettra aux petits et aux grands de monter de leurs propres mains l’une des consoles portables les plus emblématiques de l’histoire, avec ses boutons iconiques et son look gris et imposant facilement identifiable. En plus de cela, deux fausses cartouches The Legend of Zelda et Super Mario Land sont vendues avec le pack, avec des écrans interchangeable pour simuler la machine en action. Un bel objet de collection que vous pouvez maintenant vous procurer à un prix plus abordable.

Habituellement affiché au prix conseillé de 59,99 €, le set LEGO Game Boy est aujourd’hui disponible à seulement 49,99 € pour le Black Friday sur Amazon, soit une réduction de 17%.

Une économie appréciable pour un set qui est encore tout récent (il est uniquement disponible depuis le 1er octobre), et qui est plutôt demandé, même chez celles et ceux qui n’ont pas pour habitude d’acheter des sets LEGO. Mais la nostalgie y est ici pour beaucoup.