Michel Ancel annonce la fin de sa carrière

Voilà une annonce à laquelle personne ne s’attendait : Michel Ancel, créateur de Rayman et de Beyond Good & Evil, décide de tirer sa révérence. Au-delà sa longue histoire avec Ubisoft, c’est tout simplement sa carrière à laquelle le franco-monégasque met fin.

Une page de 30 ans de création se tourne

On retiendra certainement comme l’un des derniers moments les plus marquants en public le reveal officiel de Beyond Good & Evil 2, à l’E3 en 2017, où Michel Ancel, très ému, avait enfin pu dévoiler officiellement la suite d’une licence à laquelle il tient tant. BGE 2 qui, tout comme WiLD, le jeu d’aventure/survie en monde ouvert dont nous n’avons plus de nouvelles depuis très longtemps, constituent des projets très attendus sur lesquels travaillait le concepteur.

Bien évidemment, malgré sa retraite, ces deux jeux continuent d’avancer, et ce plutôt bien d’ailleurs, avec même des informations « prochainement », si l’on en croit son message d’adieu sur Instagram. Michel Ancel en profite également pour nous informer que sa reconversion se déroulera autour de son autre passion, la nature, en s’occupant désormais pleinement de son sanctuaire pour animaux sauvages, situé dans la région de Montpellier.

Ubisoft a réagi en publiant un communiqué de presse au sujet de ce départ :

« Michel est à l’origine de quelques-unes des plus belles franchises d’Ubisoft et de l’industrie, comme Rayman, et Les Lapins Crétins ou encore Beyond Good and Evil, dont le deuxième opus, Beyond Good and Evil 2, est en cours de développement. Les équipes d’Ubisoft Montpellier se concentrent actuellement sur les principales étapes de développement et de production du jeu, dans la droite ligne de la vision bâtie par Michel. Elles partageront leurs progrès avec la communauté de fans dans les mois qui viennent.

Nous remercions Michel pour la formidable vision créative qu’il a apportée chez Ubisoft tout au long de sa carrière, et nous lui souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle page de sa vie professionnelle. »

Il ne nous reste plus qu’à remercier à notre tour Michel Ancel pour tout ce qu’il a pu apporter sur la scène vidéoludique, en lui souhaitant de s’épanouir à travers son projet de protection de la vie sauvage.