Bethesda annule la QuakeCon et un potentiel événement numérique en juin

C’est la première fois que le célèbre rassemblement proposé chaque année par le développeur Id Software et Bethesda est annulé. Il y a quelques semaines, c’était la GDC (même si cette dernière reviendra cet été), et l’E3 qui étaient annulés, et c’est maintenant la Gamescom, qui se donne jusqu’à la mi-mai avant de prendre une décision.

Zenimax Media, l’entreprise mère de Bethesda (et donc de Id Software) a donc annulé la 25eme édition de la QuakeCon précisant que “bien que nous savons pas dans quel état sera la pandémie actuelle en août, nous savons qu’il sera impossible d’achever le travail de planification et d’organisation, avec nos partenaires, nos exposants et nos volontaires, nécessaire au succès de la QuakeCon”.

La QuakeCon, c’est chaque année un rassemblement de milliers de joueurs qui se retrouvent afin de participer à des tournois et à des LAN. C’est aussi l’occasion pour le développeur Id Software de distiller quelques annonces sur ses productions.

Rappelons-le, L’E3 a du lui aussi déposer les armes il y a de cela quelques semaines. Les spécialistes s’étaient alors mis à tabler sur l’organisation de formats numériques par les éditeurs afin de communiquer avec leurs fans. Microsoft, Nintendo, Ubisoft et Square Enix avaient d’ailleurs laissé entrevoir le fait qu’ils pourraient adopter ce format.

Cependant pour Bethesda, la trajectoire semble être différente. C’est Pete Hines, le vice-président du marketing de la firme qui a annoncé via son Twitter que Bethesda ne proposera pas ce genre d’événement en juin.

Given the many challenges we're facing due to the pandemic, we will not host a digital Showcase in June. We have lots of exciting things to share about our games and look forward to telling you more in the coming months.

— Pete Hines (@DCDeacon) April 1, 2020