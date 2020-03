La GDC (Game Developers Conference) reviendra dès cet été

Il y a quelques semaines, la Game Developers Conference était annulée, et de nombreux éditeurs comme Microsoft et Epic Games étaient dans l’obligation d’annuler leur venue afin de protéger la santé de leurs employés. Rappelons que le salon des développeurs n’était pas le seul a subir les retombées de cette crise, puisqu’il y a quelques jours, c’est l’E3 qui était dans l’obligation de fermer boutique. Face aux nombreux désistements, la GDC avait été dans l’obligation d’annuler la tenue du salon. Cependant, l’espoir vient de renaître.

La GDC de retour pour une édition entre le 4 et le 6 août

La GDC a décidé de ne pas s’avouer vaincue et proposera donc une « Summer Edition » cet été. Il est essentiel de rappeler que les présentations prévues pour le salon cette semaine se sont parfaitement déroulées sur Twitch (notamment la prise de parole de Mark Cerny sur la PlayStation 5). Le salon est toujours prévu au Moscone Center à San Francisco, et les organisateurs espèrent que la crise que traverse actuellement le monde entier sera derrière nous en Août. Ils se sont d’ailleurs exprimé sur cette Summer Edition.

« La GDC Summer donnera à la communauté des développeurs de jeux une chance de se réunir d’une manière qui n’a pas été possible actuellement à cause du COVID-19. La sécurité reste la préoccupation primordiale des organisateurs de la GDC nous allons continuer de surveiller les dernières informations des responsables de la santé pour garantir un événement sûr et captivant pour tout le monde à GDC Summer, puis à la GDC 2021 et au-delà« . Les tarifs pour assister aux conférences sont sur le site officiel.

Le rendez-vous est donc pris pour les passionnés et les développeurs entre le 4 et 6 août.