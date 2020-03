La Gamescom 2020 pourrait uniquement se passer en vidéo

Tous les grands événements mondiaux liés au jeu vidéo (et à d’autres médias) ont été annulés ces derniers temps à cause de la pandémie qui nous frappe, et la Gamescom pourrait bien connaître le même sort. Le salon, qui a lieu en août, a encore le temps de voir les choses venir, et réfléchit déjà à un autre format pour ne pas annuler purement et simplement le show.

Un salon uniquement digital ?

Tout comme l’E3 2020, qui a de fortes chances de se dérouler dans un format digital, la Gamescom de cette année pourrait bien se passer sous format vidéo uniquement. On apprend que l’Opening Night Live, la cérémonie d’ouverture du salon présentée par Geoff Keighley, sera plus conséquente que prévu, et donc potentiellement plus riche en annonces.

Toute la Gamescom pourra être suivie via des lives du 25 au 29 août prochain. Ces dates ne seront pas repoussées, et les organisateurs débattent encore sur le fait de conserver l’événement physique, en suivant l’évolution de la crise sanitaire actuelle.

La décision sera prise courant mai, et si le salon a bien lieu à Cologne, des mesures exceptionnelles de prévention seront mises en place. Les exposants et les visiteurs qui ont déjà réservé seront bien sur remboursés si le salon n’ouvre pas ses portes cet été au Koelnmesse.