Bayonetta 3 fait le plein de gameplay dans une longue vidéo de 8 minutes

Passée en coup de vent lors de Nintendo Direct, Bayonetta avait tout de même pas mal de choses à nous montrer, c’est pourquoi la sorcière nous avait donné rendez-vous après l’émission pour en découvrir plus sur ce Bayonetta 3. Nintendo a donc diffusé une longue présentation du jeu, qui revient sur les différentes facettes de cet épisode en nous offrant un gros tour d’horizon de tout ce que le titre aura à offrir.

Deux sorcières pour le prix d’une

C’est donc pas loin de 8 minutes de gameplay qui nous attendent ici (en japonais ou en anglais), notamment pour nous présenter les nouvelles menaces de cet épisode et les nouveaux pouvoirs de Bayonetta. On peut notamment la voir invoquer des très gros démons pour faire face aux ennemis les plus imposants, façon bataille de kaijus. Ces démons pourront même être invoqués brièvement pour des finish-moves spectaculaires ou des contre-attaques spéciales dévastatrices.

Et comme on le savait déjà, Bayonetta ne sera pas le seul personnage jouable, et cette vidéo nous montre enfin plus de gameplay pour Viola. Elle disposera aussi du Witch Time, et pourra invoquer son propre démon, un gros chat agressif.

Bayonetta 3 sera disponible sur Nintendo Switch dès le 28 octobre.