Bayonetta 3 est déjà disponible en précommande, où le trouver au meilleur prix ?

La sorcière de PlatinumGames est enfin de retour. Nintendo nous a fait la surprise de sortir un gros trailer de présentation de Bayonetta 3 hier, avec plein de détails à découvrir et des séquences d’action que l’on a hâte de reproduire manette en main. Mais cette nouvelle vidéo a surtout été l’occasion d’apprendre enfin la date de sortie du titre, fixée juste avant Halloween, ce qui a permis Nintendo d’ouvrir les précommandes autour du jeu dans la foulée.

Où précommander Bayonetta 3 au meilleur prix ?

Il est donc possible de réserver son exemplaire de Bayonetta 3 sur divers sites marchands, à commencer par la Fnac et Amazon, qui ont déjà listé le jeu sur leur site.

Vous constaterez sans doute que les prix sont pour le moment très hauts (même si 10 euros sont offert pour les membres Fnac+), mais ces tarifs sont amenés à baisser au fur et à mesure des semaines, et même en précommandant maintenant, vous bénéficierez du prix le plus bas.

A noter aussi qu’une édition collector devrait être disponible, mais les stocks partent bien vite. Elle a été listée chez Amazon, donc n’hésitez pas à placer une alerte ou à vérifier souvent si jamais elle revient en stock.

Bayonetta 3 sera disponible sur Nintendo Switch dès le 28 octobre.