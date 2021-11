Battlefield 2042 : Une grosse mise à jour arrive demain

Le lancement de Battlefield 2042 est loin de réaliser le succès d’estime escompté par DICE et EA. Quelques jours après son lancement, le titre se fait actuellement descendre en flèche sur Steam avec des dizaines de milliers d’évaluations négatives, beaucoup pointant le manque d’optimisation et les divers bugs du jeu. Face à cette situation, une grosse mise à jour est en chemin.

Une pluie de mise à jour avant la fin de l’année

Cette nouvelle mise à jour majeure arrivera donc dès le 25 novembre, soit demain, avant une troisième update dès le début du mois de décembre, suivie d’une autre qui débarquera avant les fêtes de fin d’année.

Pour la mise à jour de demain, il faut s’attendre à ce qu’elle corrige les bugs liés à la résurrection des coéquipiers, ainsi quelle mette en place protection plus importante lors du respawn afin de laisser plus de temps aux joueurs et joueuses de replonger dans la partie sans faire descendre immédiatement. Elle devrait aussi corriger les déviations des balles, particulièrement problématiques pour beaucoup de monde.

Tous les changements à venir sont détaillés sur le site officiel (en anglais, mais le post devrait arriver sous peu en français).

Battlefield 2042 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.