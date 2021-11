Battlefield 2042 se fait descendre sur Steam et devient l’un des jeux les moins bien évalués

L’une des grosses sorties de cette fin d’année, c’est bien entendu Battlefield 2042, un opus qui était très attendu au tournant. Et visiblement, son lancement ne se passe pas comme EA l’avait souhaité. Depuis sa sortie le 19 novembre dernier, le jeu se fait descendre en flèche sur les avis utilisateurs de Steam, au point d’attendre une place dont l’éditeur se serait passé.

Un lancement chaotique

Depuis le lancement, on compte ainsi plus de 30 000 évaluations négatives sur le jeu, pour atteindre une évaluation globale « plutôt négative », ce qui fait forcément tâche pour un mastodonte tel que celui-ci. Pire, il atteint désormais la neuvième place du fameux Hall of Shame de Steam, qui recense les jeux les moins bien noté, avec eFootball 2022 en tête.

La principale cause de cette disgrâce vient du fait que cette version a droit à de nombreux bugs, des problèmes de connexion… en bref, de nombreux soucis techniques. Espérons donc que DICE sera en mesure de les réparer afin de remonter peu à peu la pente, et ne pas perdre trop de monde avant cela.

Battlefield 2042 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.