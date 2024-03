Battlefield 2042 dévoile les nouveautés de sa saison 7, Turning Point

Une nouvelle carte : Refuge

Refuge (ou Haven) est la nouvelle map qui accompagnera cette saison 7. Elle se situe au milieu du désert brûlant d’Atacama au Chili. Dans un affrontement impitoyable pour la domination, les troupes russes se sont jointes à un nouvel adversaire, la Coalition des mille pétales, dans le but de s’emparer d’une source d’eau cruciale. Le théâtre des opérations urbaines de Refuge offre une combinaison de combat rapproché et d’affrontements impliquant des véhicules, s’inspirant des cartes les plus appréciées par les aficionados de la série, incluant le Port d’Arica de Bad Company 2, la Frappe à Karkand de Battlefield 2, et Amiens de Battlefield 1.

DICE a également indiqué avoir retravaillé certaines cartes dont Hourglass qui possède désormais plus d’abris pour les combats armés et des points de contrôle. Toute la partie du stade a été supprimé avec une précédente mise à jour, toutefois, suite aux demandes de la communauté, celui-ci sera transformé en « carte standalone » pour profiter des combats rapprochés avec l’infanterie (uniquement). Elle sera ainsi jouable en Percée, Conquête, Ruée, Match à mort en équipe et Chacun pour soi

Les nouvelles armes

Comme toujours, le titre s’enrichit de nouvelles armes qui viendront compléter un arsenal déjà très complet. Voici les nouveautés de « Point de Rupture » en matière d’armement :

AK 5C : Un fusil d’assaut offrant un bon équilibre entre puissance et précision.

: Un fusil d’assaut offrant un bon équilibre entre puissance et précision. SCZ-3 : Une mitraillette polyvalente pouvant être équipé d’un chargeur tambour.

: Une mitraillette polyvalente pouvant être équipé d’un chargeur tambour. DFR Strife : Un fusil mitrailleur alimenté par bandes de munitions, il permet de profiter d’une taille de chargeur et d’une efficacité de suppression de fusil-mitrailleur tout en conservant la mobilité d’un fusil d’assaut.

Un nouveau gadget et un nouveau véhicule

En ce qui concerne les gadgets, nous avons droit à un retour très attendu : le Predator Straw. Un outil pouvant éliminer les véhicules terrestres et aériens grâce à son missile filoguidé. Pour les pilotes, il faudra compter sur le XFAD-4 Draugr, un bombardier aérien de pointe disposant de missiles à guidage radar et de bombes IEM.

Le DFR Strife et le XFAD-4 Draugr seront disponibles ultérieurement via une mise à jour au cours de la saison 7.

Pour les nouveaux venus, Battlefield 2042 sera jouable gratuitement du 21 au 24 mars sur toutes les plateformes. À la fin de l’accès gratuit, le jeu sera disponible à un tarif réduit et toute la progression pourra être transférée vers le jeu complet.