Battlefield 2042 dévoile les configurations techniques nécessaires à la bêta fermée

Battlefield 2042 aura bientôt droit à quelques tests techniques en bêta fermée afin d’évaluer les capacités des serveurs à supporter le cross-play entre les PC, PS5 et Xbox Series X|S ainsi qu’entre les PS4 et Xbox One.

Des configurations spécifiques aux tests

Pour pouvoir participer à la bêta fermée du test technique, il faut absolument posséder un compte EA Games et être inscrit comme bêta testeur sur votre profil. Un PC suffisamment puissant est évidemment également requis, et attention que les configurations demandées ne seront pas les mêmes que les configurations finales prévues à la sortie du jeu.

Configuration minimale :

Windows 10 64 bits

Processeur Intel Core i5-6600K ou AMD FX-8350

Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 560 (4 Go)

8 Go de RAM

Version 12 de DirectX

Connexion à internet de minimum 512 Kb/s

Configuration recommandée :

Windows 10 64 bits

Processeur Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 5 3600

Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5600 XT (8 Go)

16 Go de RAM

Version 12 de DirectX

Connexion à internet de minimum 512 Kb/s

La bêta fermée concernant le cross-play se déroulera du 12 au 15 août prochain. La sortie définitive de Battlefield 2042 est toujours calée au 22 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à regarder notre vidéo complète concernant le prochain titre de DICE.