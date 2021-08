Battlefield 2042 : Gameplay, modes, spécialistes… Tout savoir en 6 minutes

Annoncé plus tôt dans l’année, Battlefield 2042 est le prochain volet de la célèbre série de FPS d’Electronic Arts. Déjà présenté à plusieurs reprises, celui-ci semble afficher des ambitions assez élevées, avec plusieurs modes multijoueurs hyper complets, comme Battlefield Portal récemment présenté lors de la conférence EA Play.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, on vous centralise la majeure partie des informations connues dans cette vidéo. 6 minutes pour un parfait tour d’horizon. Rappelons que Battlefield 2042 sortira le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.