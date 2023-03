Accueil > Actualités > Synduality : Le TPS mecha de Bandai Namco révèle son titre complet et un trailer pour son anime

Dévoilé lors du State of Play de septembre dernier, Synduality est un projet dont on ne sait encore que peu de choses, en dehors du fait qu’il nous permettra de contrôler un mecha aidé par une intelligence artificielle, nommée Magus, qui peut prendre la forme d’une jeune femme. Le titre édité par Bandai Namco était présent ce week-end à l’AnimeJapan 2023, non pas pour montrer de nouvelles images, mais pour mettre en lumière son anime qui sortira en parallèle.

Déjà un univers étendu pour le jeu

L’éditeur n’était pas non plus venu les mains vides concernant le jeu en lui-même puisqu’un trailer de gameplay a été diffusé, mais celui-ci était finalement le même que celui que nous avions pu voir il y a quelques mois. Du moins à un détail près, puisqu’il nous a appris le nom du jeu dans son entièreté, qui sera donc Synduality: Echo of Ada.

Le gros morceau du panel était consacré à l’anime Synduality: Noir, qui devrait permettre d’étendre un peu plus l’univers de la licence avec d’autres personnages.

Synduality: Echo of Ada sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series à une date encore inconnue, mais le jeu devrait normalement arriver dans le courant de l’année 2023. L’anime devrait aussi sortir cette année.