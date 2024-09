Synduality: Echo of Ada a enfin une date de sortie, rendez-vous début 2025 pour ce TPS avec des méchas

Une minute pour tout comprendre

Le TPS a eu droit à un nouveau trailer dans lequel il nous dit tout ce qu’il faut savoir sur son principe de base, le tout en une seule petite minute. Synduality: Echo of Ada vous fera incarner un Drifter, un pilote de mécha qui doit s’aventurer dans des contrées dangereuses pour y trouver des ressources. Une intelligence artificielle prenant forme humaine nous prêtera main-forte dans notre mission, et on voit ici qu’il est possible de la personnaliser à l’envie.

Ce que l’on reteindra surtout de cette bande-annonce, c’est la date de sortie du jeu qui est enfin précisée. Synduality: Echo of Ada sortira donc le 24 janvier 2025 et évitera donc de peu l’embouteillage du mois de février qui se profile de plus en plus. Le jeu aura aussi droit à des éditions supplémentaires, qui comprendront :

Edition Deluxe

Le jeu de base

Un coupon Pass Drifter Deluxe

Un uniforme scolaire exclusif pour Magus

Un ticket de reconfiguration permettant de modifier le système et l’apparence de Magus

Edition Ultimate