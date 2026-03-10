Ballistic Moon, le studio derrière le remake d’Until Dawn, a désormais fermé ses portes

Le studio n’aura pas su trouver de solution

Until Dawn a beau avoir eu droit à une (terrible) adaptation au cinéma pour relancer la licence, ce remake est passé relativement inaperçu. Sans doute parce qu’il n’était pas nécessaire, même si des améliorations notables pouvaient être remarquées. Le couperet est donc logiquement tombé sur Ballistic Moon, du moins selon The Gazette qui confirme que la société a été dissoute le 3 février.

Des échos concernant la mauvaise santé du studio britannique étaient déjà apparus l’année dernière, mais l’équipe restante au sein de l’entreprise disait faire tout ce qui était en son pouvoir pour redresser la barre. Cependant, on sait malheureusement que l’industrie offre rarement de deuxième chance ces temps-ci, étant donné qu’elle est déjà peu encline à en offrir une première, tant le nombre de studios fermés n’ayant sorti aucun jeu grandit de semaine en semaine.

Une triste nouvelle pour ce studio qui n’aura pas eu le temps de prouver vraiment ce qu’il valait avec un projet inédit. Pendant ce temps, Supermassive Games, à l’origine du jeu de base, lutte lui aussi pour sa survie et va miser sur la sortie de Directive 8020 pour se refaire une santé.