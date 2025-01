Le film Until Dawn dévoile ses premières images et la boucle temporelle au sein de son intrigue

Le film va recharger ses sauvegardes

Comment adapter Until Dawn convenablement si on lui enlève l’interactivité de ses choix ? Pour faire face à ce problème et pour éviter de simplement reproduire un énième slasher sans twist, David F. Sandberg et ses équipes se sont creusés les méninges et ont d’abord fait le choix de ne pas tout à faire reprendre la même intrigue.

On découvre via ce premier aperçu du film que ce dernier utilisera l’image du sablier (que l’on voyait sur la jaquette du jeu) pour matérialiser le fait que les personnages seront coincés dans une boucle temporelle, où chacun de leurs choix amènera à une situation différente. À chaque mort, ils seront ressuscités et devront trouver un moyen de ne pas aboutir au même résultat.

Leur but sera donc de trouver la meilleure suite de décisions pour faire en sorte de survivre jusqu’à l’aube. Le réalisateur nous promet aussi de multiplier les approches autour de l’horreur avec différents genres à chaque fois que les protagonistes reviendront à la vie.

La vraie bande-annonce du film Until Dawn arrivera d’ici peu de temps, tandis que la sortie du long-métrage en lui même est planifiée pour le 25 avril 2025 aux États-Unis.