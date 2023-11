Pour un dernier adieu

L’une des requêtes les plus souvent mises en avant par la communauté concernait l’épilogue du jeu, jugé comme étant trop léger. Larian avait déjà mis en place des changements, notamment pour des personnages comme Karlach, mais ce patch va beaucoup plus loin en instaurant une étape de plus avant la fin des crédits.

Vous serez transporté 6 mois après la bataille finale du jeu, dans un camp en compagnie de vos compagnons, pour leur adresser un dernier adieu et voir ce qu’ils deviennent. Larian indique que cela a représenté un travail majeur à cause de tous les choix qui peuvent modifier cette scène ultime du jeu.

Si le challenge n’était pas déjà au rendez-vous…

En plus de cela, vous pouvez découvrir deux nouveaux modes de jeu, le Mode Honneur et le Mode Personnalisé. Le premier va grandement corser les combats avec des modifications de boss et un système d’Action légendaire qui va vous en faire voir de toutes les couleurs. De plus, vous ne pourrez pas recharger vos sauvegardes précédentes, pour ne pas tromper le hasard des dé. L’objectif sera de terminer toute une partie sans mourir, sans quoi le mode Honneur sera désactivé (vous obtiendrez les dés or en récompense). Le deuxième mode permet quant à lui de mieux régler les paramètres pour vous offrir l’expérience qui vous convient le mieux.

Ce patch sera compris dans la version Xbox qui sortira début décembre, et sera directement implémenté dans la version physique du jeu, prévue pour le début d’année 2024.

Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC et PS5, en attendant sa version Xbox Series prévue pour le mois de décembre. N’hésitez pas à consulter notre guide du débutant pour bien commencer votre aventure.