The Seven Deadly Sins : Grand Cross, comme bon nombre de free to play, possède un système de points d’endurances. Ces derniers baissent lorsque vous faites une activité dans le jeu (le coût varie selon ce que vous faites). Il est donc nécessaire de bien gérer son endurance afin de ne pas être limité dans notre temps de jeu. Heureusement, le titre n’est pas du tout avare de ce côté là et il est très facile de n’être presque jamais à court.

Voici donc quelques conseils pour ne pratiquement jamais être à court d’endurance.

Les succès

Très souvent dans les jeux mobiles, on a tendance à vite profiter des récompenses que nous offrent les succès. Il y en a un tas, et l’on en débloque quasiment tout le temps. Pourtant, on vous conseille de bien prêter attention à ceux qui concernent l’endurance. The Seven Deadly Sins : Grand Cross n’est pas vraiment pénalisant et l’endurance se recharge assez vite pour une utilisation normal.

Par contre, si vous prévoyez une utilisation plus intensive comme de grosses séances de farming, veillez à bien valider vos succès aux moments opportuns.

Les potions d’endurance

Les potions sont des consommables très utiles qui restaurent une énorme quantité d’endurance en fonction de votre rang de joueur (car ce dernier détermine aussi votre endurance maximale). Il s’agit donc de votre principal source de récupération. Voici comment en obtenir facilement :

La tâche de Ban : Chaque jour, des tâches journalières vous sont assignés. Celle de Ban est assez simple puisqu’il suffit simplement de concocter n’importe quel plat pour compléter l’objectif. Ainsi, cela vous garanti très facilement une potion par jour.

: Chaque jour, des tâches journalières vous sont assignés. Celle de Ban est assez simple puisqu’il suffit simplement de pour compléter l’objectif. Ainsi, cela vous garanti très facilement une potion par jour. La boutique de pièces : La méthode la plus simple pour en récupérer un bon paquet est via la boutique de pièces. Les pièces s’obtiennent en invoquant des doublons d’unités que vous possédez déjà. Celles dont vous avez besoin ici sont les pièces d’argent qui s’obtiennent avec des doublons de champions R, c’est à dire les plus communs. Il est donc assez facile d’en récupérer. Ainsi à la boutique, chaque potion d’endurance coûte une pièce d’argent ce qui en fait l’item le plus rentable dans cette catégorie.

N’hésitez pas non plus à bien avancer dans le mode histoire qui fourni quantité de ressources dont des potions d’endurance. Pour d’autres astuces et guides sur Seven Deadly Sins Grand Cross, nous conseillons de jeter un coup d’œil à ceux déjà publiés.