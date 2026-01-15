Avant la sortie de Styx: Blades of Greed, deux autres jeux Styx sont offerts sur l’Epic Games Store

Révisez votre leçon avant le nouvel épisode

C’est encore une fois grâce à l’Epic Games Store que vous pouvez jouer sans vous ruiner, et ce même après les fêtes. La boutique en ligne met aujourd’hui à l’honneur la saga Styx, puisque vous pouvez ajouter à votre bibliothèque Styx: Master of Shadows et Styx: Shards of Darkness dès aujourd’hui, sans débourser un seul centime.

Cela vous permettra de (re)découvrir cette série de jeux d’infiltration dans cet univers de dark fantasy, où vous incarnez un vieux gobelin assez fourbe qui a un sacré talent pour ne pas se faire repérer. Les jeux proposent des niveaux bien pensés tandis que les compétences de votre personnage donnent accès à pas mal de possibilités. Sans être particulièrement marquants, les deux titres méritent le détour si le genre vous intéresse, surtout lorsqu’ils sont offerts comme maintenant.

Vous avez jusqu’au 22 janvier prochain à 17 heures pour récupérer ces deux jeux Styx dans votre bibliothèque Epic Games Store. La semaine prochaine, c’est Rustler qui sera offert.

Styx: Blades of Greed sera quant à lui disponible dès le 19 février sur PC, PS5 et Xbox Series.