Rustler

Rustler est un jeu d'action en vue du dessus et en monde ouvert. Le titre se déroule dans une époque médiévale mais emploie un ton décalé et humoristique avec des missions souvent folles qui mettent en scène des choses inattendues. Il est aussi possible de vaquer à ses occupations dans le monde et de mettre le chaos dans ce dernier. Le but est de monter l'échelle sociale en gagnant le Grand Tournoi, via des alliances et des coups tordus en pagaille.