Atomic Heart : Le FPS dévoile un trailer de gameplay explosif

En développement depuis plusieurs années, Atomic Heart est un titre qui fait de l’œil aux amateurs de FPS. Il faut dire que son esthétique parfois proche de BioShock et son ambiance totalement décalée, il a de quoi nous aguicher, surtout qu’il sait très bien mettre le ton lors de ses différentes apparitions. On se rappelle encore de la musique russe que l’on avait lors de sa présentation à l’E3 2021. Atmosphère similaire pour ce nouveau trailer dévoilé aux Game Awards.

Le spectacle à la soviétique

Rien de bien inédit dans cette bande-annonce, qui est surtout là pour assurer le spectacle. Toujours sous fond de musique endiablée, cette nouvelle vidéo donne un aperçu de l’ambiance qui nous attend, avec un tour d’horizon du gameplay que l’on pourra tâter manette en main. On rappelle qu’Atomic Heart nous enverra dans une URSS alternative des années 1950 en incarnant un ancien agent du KGB qui enquête sur une mystérieuse usine où les robots semblent avoir pris le dessus. Pour en savoir plus, notre vidéo récapitulative de 6 minutes sur le jeu est toujours d’actualité.

Atomic Heart est toujours attendu pour le 21 février 2023. Il sera disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Les précommandes physiques et numériques sont ouvertes, avec moult éditions entre standard, limitée, la gold et la premium. Voici où précommander.