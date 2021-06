Atomic Heart refait surface et s’illustre dans un court trailer

Toujours extrêmement attendu par les joueurs, Atomic Heart, dans son esthétique purement Bioshock, se montre à nouveau pendant la conférence Xbox Bethesda avec une nouvelle vidéo.

Encore un trailer impressionnant et excitant

Sous un fond de musique russe des années 70, Atomic Heart se remontre en fanfare avec des personnages et ennemis hauts en couleur. Qu’on se le dise, le titre est toujours aussi saisissant dans sa direction artistique comme dans son gameplay avec ce petit feeling à la Bioshock.

Une fois encore, on rappelle qu’Atomic Heart nous fera visiter une URSS alternative. Vous incarnerez un agent du KGB enquêtant sur une usine où les robots semblent avoir pris le dessus sur les humains.

Atomic Heart n’a toujours pas de date de sortie, et arrivera sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One