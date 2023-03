Atomic Heart a réussi à attirer 5 millions de joueurs et de joueuses depuis son lancement

Le lancement d’Atomic Heart ne s’est pas effectué sans heurts, mais Mundfish semble avoir réussi son pari. Malgré la forte concurrence du mois de février, qui était très chargé du côté du calendrier des sorties, Atomic Heart a su faire parler de lui (parfois pas qu’en bien) au point d’attirer le regard de nombreux curieux, qui ont été au rendez-vous pour la sortie du titre, comme le révèle Robert Bagratuni, le PDG du studio.

We are thrilled with the overwhelming response to our first game. Our team has worked hard since 2017 to create a project that delivers the ultimate gaming experience, and we are delighted to see that Atomic Heart has resonated with gamers worldwide! pic.twitter.com/K70WajyOFM

— Robert Bagratuni (@RobertBagratuni) March 21, 2023