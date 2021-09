Atomic Heart : Tout sur le FPS impressionnant en 6 minutes (monde ouvert, gameplay…)

Annoncé depuis pas mal d’années, Atomic Heart est un FPS nerveux développé par un studio russe. Il a fait pas mal sensation grâce à son univers, son gameplay dynamique et ses images qui donnent envie, notamment lors de son passage lors de la dernière conférence Xbox. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous condense toutes les informations connues jusqu’à ce jour dans cette vidéo.

Pour l’instant, Atomic Heart n’a pas encore communiqué de date de sortie mais on sait qu’il arrivera sur PC et consoles. Si rien ne change depuis son annonce, il sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et PC.